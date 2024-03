LPI-NDH: Geschwindigkeitskontrolle auf Bundesstraße

Schlotheim (ots) - Am Sonntag kam es gegen 17.50 Uhr zu einem Brand in einer Tischlerei in der Weinstädter Straße. Durch eingesetzte Feuerwehren konnte der Brand gelöscht werden. Noch am Sonntag kam die Kriminalpolizei zum Einsatz und nahm die ersten Ermittlungen auf. Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf etwa 30000 Euro geschätzt. Gegenwärtig kann ein vorsätzliches Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden. Zur Brandursache ermittelt die ...

