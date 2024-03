Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Raub

51-Jähriger von Unbekannten beraubt

Polizei sucht Zeugen

Straelen (ots)

Ein 51 Jahre alter Mann aus Straelen wurde am Freitagabend (8. März 2024) gegen 22:00 Uhr auf seinem Heimweg auf der Sankt-Anno-Straße in Höhe des Roelpad von einer unbekannten Person beraubt. Der Unbekannte schlug den 51-Jährigen von hinten mit einem unbekannten Gegenstand zu Boden, nahm ihm sein Handy sowie das Portmonee aus der Jackentasche und flüchtete unerkannt. Der Straelener erlitt durch den Schlag eine leichte Verletzung. Die Kripo in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt, wer Hinweise zu Tatverdächtigen oder zum Tatgeschehen geben kann. Sie sollen sich unter Telefon 02831 1250 bitte melden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell