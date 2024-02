Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 30-Jähriger bei Explosion verletzt

Pforzheim (ots)

Bei einer Verpuffung am Donnerstagabend im Stadtteil Eutingen ist ein 30-Jähriger in seiner Wohnung verletzt worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen begab sich der 30-Jährige mit einer brennenden Zigarette in seine Küche in der eine offenbar nicht richtig verschlossene Feuerzeug-Gaskartusche stand. Durch das Ziehen an der brennenden Zigarette kam es zu einer Gasverpuffung. Zu einem Brand kam es nicht. Vorsorglich wurde das Mehrfamilienhaus durch Rettungskräfte der Feuerwehr geräumt. Zwei Fenster der Wohnung zerbarsten aufgrund der Explosion. Der 30-Jährige erlitt Verbrennungen. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Mann zunächst vor Ort, bevor er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert wurde.

