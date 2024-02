Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Horb am Neckar (ots)

Ein betrunkener Fahrradfahrer ist am Donnerstagmittag in Horb am Neckar von der Polizei gestoppt worden.

Gegen 13:15 Uhr fuhr der 29-Jährige auf der Neckarstraße. Kurz darauf konnte er durch Beamte des Polizeireviers Horb am Neckar vor dem Bahnhof kontrolliert werden. Ein hierbei durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Promillewert von mehr als drei Promille. Der Mann musste die Beamten zwecks einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten.

Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

