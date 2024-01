Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Dreister Ladendieb

Auf Sportschuhe hatte es ein 27-Jähriger am Montag in Biberach abgesehen. Er konnte vorläufig festgenommen werden.

Der 27-Jährige hielt sich gegen 14.30 Uhr in einem Discounter in der Waldseer Straße auf. Dort nahm er ein Paar Sportschuhe und ging zum Ausgang. Dabei schlug die Diebstahlsicherung an. Noch bevor der Dieb darauf angesprochen werden konnte flüchtete er. Eine Mitarbeiterin nahm noch zu Fuß die Verfolgung auf, verlor den Mann jedoch aus den Augen. Ein Autofahrer hatte das mitbekommen und folgte dem Flüchtigen in Richtung Kreisverkehr. Wenig später konnte der junge Mann von einer Polizeistreife im Industriegebiet in der Leipzigstraße vorläufig festgenommen werden. Die Sportschuhe hatte er bei sich. Auch fand die Polizei weitere Wertgegenstände in seinem geparkten Fahrzeug. Die stellten die Beamten sicher. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie prüft nun auch, ob der 27-Jähriger für weitere Diebstähle in Frage kommt.

