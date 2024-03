Bedburg-Hau (ots) - Unbekannte Täter brachen am Sonntag (10. März 2024) gegen 19:40 Uhr in einen Automatenkiosk an der Bedburger Weide in Höhe einer Tankstelle ein. Die Täter bohrten das Schloss eines Automaten mit E-Zigaretten, entnahmen eine unbekannte Anzahl an E-Zigaretten und die Geldkassette. Mit der Beute flüchteten die Täter unerkannt. Die Kripo in Kleve ...

mehr