Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Ein Verletzte bei Unfall auf der Frittlinger Straße (01.06.2024)

Rottweil (ots)

Eine Person ist bei einem Unfall auf der Frittlinger Straße am Samstagmittag verletzt worden. Ein 62-jähriger VW Golf-Fahrer war auf der Frittlinger Straße in Richtung Bundesstraße 14 unterwegs. Auf der Strecke verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Straße ab. Im weiteren Verlauf prallte das Auto gegen eine dortige Unterführung. Um den leicht Verletzten kümmerte sich vor Ort der Rettungsdienst. Den Schaden am VW schätzte die Polizei auf rund 8.000 Euro. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell