Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen/ Lkr. Rottweil) Sachbeschädigung auf der Panoramastraße- Hinweise erbeten (30./31.05.2024)

Schramberg-Sulgen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Donnerstag, 19 Uhr bis Freitag, 11 Uhr, auf der Panoramastraße ein Auto beschädigt. Sie zerstachen an dem am Straßenrand vor Hausnummer 50 geparkten Audi A4 zwei Reifen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten ihre Beobachtungen der Polizei in Schramberg, Telefon 07422 2701-0, mitzuteilen.

