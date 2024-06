POL-PDNR: E-Scooter ohne Haftpflichtversicherung geführt

Neuwied (ots) - Neuwied - AM 30.05.2024 führte die PI Neuwied in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 16:30 Uhr auf dem Jahnplatz eine Kontrolle von Motorrädern druch. Auch bei mäßigem Wetter konnten 50 Zweiräder kontrolliert werden. In einem Fall lag die notwendige Fahrerlaubnis nicht vor, die Weiterfahrt wurde aufgrund technischer Veränderungen in zwei Fällen ...

mehr