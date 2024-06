Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen-Herrenzimmern/ Lkr. Rottweil) Unbekannte stehlen zwei Pedelec's- Polizei sucht Zeugen (28.05.-01.06.2024)

Bösingen-Herrenzimmern (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag und Samstag haben Unbekannte zwei verschlossen abgestellte Pedelec's der Marken Cube und "Riese und Müller" aus einem unverschlossenen Gartenhaus in der Plettenbergstraße gestohlen und einen Schaden in Höhe von insgesamt über 7.000 Euro angerichtet. Die Polizei in Rottweil, Tel. 0741 477-0, ermittelt nun wegen des Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise.

