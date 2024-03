Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vandalismus an geparkten Fahrzeugen

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 02./03.03.24, 21:00-12:00 Uhr, wurden in der Innenstadt, auf einem Parkplatz in der Königstraße 1, vier Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Ein bislang noch unbekannter Täter hatte an einem Audi, einem BMW, einem Peugeot und einem Toyota, den Lack zerkratzt und dadurch einen geschätzten Sachschaden in Höhe von circa 3000.-EUR angerichtet. Hinweise zu den Taten oder dem Täter nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzaber@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell