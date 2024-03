Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwerer Verkehrsunfall

Walsheim (ots)

Am Sonntagnachmittag, den 03.03.2024, kam es gegen 16:20 Uhr auf der L 516 zwischen Landau und Walsheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei kollidierten 2 entgegenkommende Fahrzeuge frontal miteinander, ein weiterer Verkehrsteilnehmer wurde ebenfalls touchiert. Infolge des Verkehrsunfalles wurden insgesamt 8 Fahrzeuginsassen verletzt, 4 davon schwer, welche in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Im Einsatz waren die Feuerwehren der Stadt Landau und Landau Land, 5 Rettungsfahrzeuge, 1 Rettungshubschrauber, 2 Notärzte, sowie die Polizei der Polizeidirektion Landau. Die L 516 musste für die Dauer der Unfallaufnahme, sowie die Bergung der Fahrzeuge gesperrt werden. Die Sperrung erfolgte durch die Straßenmeisterei Landau und dauert zum Berichtszeitpunkt noch an.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell