Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Dörrenbach (ots)

In der Zeit von 01.03.-03.03.24, wurde in ein Mehrfamilienhaus in der Kolmerbergstraße eingebrochen. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit des Wohnungsinhabers aus und brachen ein Terrassen-Fenster auf. In der Wohnung wurden Schubladen und Schränke durchwühlt. Der Gesamtschaden wird auf 1500.-EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell