Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 30.06.2024

Goslar (ots)

Jacobsonstraße, 38723 Seesen

Am Samstag, den 29.06.2024, gegen 23:30 Uhr, befährt ein 18-jähriger Seesener mit seinem PKW die Jacobsonstraße mit stark überhöhter Geschwindigkeit und missachtet dabei mehrfach die Vorfahrt im Kreuzungsbereich. Mindestens eine Verkehrsteilnehmerin musste stark bremsen. Im Kreuzungsbereich dreht der Fahrzeugführer 360-Grad-Kehren (sog. "Donuts"), fährt mehrfach auf dem Fußgängerweg und kollidiert fast mit einer Laterne. Ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, als auch wegen dem Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens wurde eingeleitet. Der Führerschein des jungen Mannes wurde beschlagnahmt.

Bismarckstraße, 38723 Seesen

Ein 88-jähriger PKW-Führer aus Seesen übersieht am 29.06.2024, gegen 19:40 Uhr, im Kreuzungsbereich eine vorfahrtsberechtigte kreuzende 56-jährige Verkehrsteilnehmerin. In Folge dessen kommt es zu einem Zusammenstoß beider PKW. Die geschätzte Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 9000 Euro. Beide Personen bleiben unverletzt. Der 88-jährige Fahrzeugführer weist Ausfallserscheinungen auf. In Folge dessen wurde sein Führerschein sichergestellt. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

