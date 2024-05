Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 24.05.2024: Zeugenaufruf nach Raub in Ilsede

Peine (ots)

Am Abend des 23.05.2024 drangen zwei dunkel gekleidete Männer unter einem Vorwand in eine Wohnung in Ölsburg ein und beraubten einen dort wohnenden 75-Jährigen. Das Opfer wurde leicht verletzt, die Täter entkamen mit unbekanntem Diebesgut.

Die Polizei Peine bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern.

Wem sind am Donnerstag, späten Abend oder nachts Fahrzeuge oder zwei Personen aufgefallen, die sich im Bereich Fröbelstraße oder angrenzende Straßen An der Kirche, Burgstraße, Gerhard-Lukas-Straße, An der Fuhse, beim Friedhof oder allgemein im näheren Umfeld aufgehalten haben?

In diesem Zusammenhang wird darum gebeten, dass Anwohner des genannten Bereiches Videos von Überwachungskameras oder auch Türklingelkameras auf ungewöhnliche Aufnahmen überprüfen. Insbesondere der Zeitraum am 23.05. von 20:00 Uhr bis 24.05. gegen 01:00 Uhr ist dabei von Interesse.

Wer hat auffällige Beobachtungen im weiteren Umfeld gemacht? Ist bei Anwohnern durch fremde Personen unter fadenscheinigen Gründen geklingelt worden?

Hat ein Anwohner fremde Kleidungsstücke oder Gegenstände aufgefunden?

Hinweise bitte an die Polizei Peine, Tel.: 05171/999-0 oder per Mail an ked@pk-peine.polizei.niedersachsen.de

