Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 23.05.2024: Geparkter Pkw in Brand

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Am Hillberge, 22.05.2024, 23:10 Uhr

Durch einen Anwohner wurde am späten Mittwochabend gegen 23:10 Uhr ein in Brand stehender Pkw in der Straße "Am Hillberge" in Wolfenbüttel entdeckt.

Der Ford war auf einem dortigen Parkplatz abgestellt. Der Mann alarmierte unverzüglich die Feuerwehr, sodass der Brand schnellstmöglich gelöscht werden konnte. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Ein neben dem Ford abgestellter Golf wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt.

Die Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen.

Die Feuerwehr Linden war mit 13 Kräften im Einsatz.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Ereignis geben können, unter der 05331/9330.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell