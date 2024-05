Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.05.2024.

Landkreis Peine, Gemeinde Ilsede (ots)

Nach Einnahme von KO-Tropfen. Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Gadenstedt, An der Bundesstraße, 26.04.2024-27.04.2024.

Die Polizei ermittelt aktuell wegen gefährlicher Körperverletzung und geht nach bisherigem Ermittlungsstand davon aus, dass Betroffene durch sogenannte KO-Tropfen beeinflusst wurden.

Im Tatzeitraum fand eine öffentlich beworbene "Party" statt, bei der ca. 800-1000 feiernde Gäste anwesend waren.

Zeugen hatten bereits in der Nacht bei mehreren anwesenden Gästen "Ausfallerscheinungen" beobachten können.

Erst jetzt erhielt die Polizei konkrete Hinweise, dass bei drei Frauen im Alter von 16-22 Jahren körperliche Auffälligkeiten wie Orientierungslosigkeit, Schwindel und Übelkeit aufgetreten sind. Die 22-jährige Frau wurde bewusstlos angetroffen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Polizei geht bei ihren Ermittlungen davon aus, dass die Einnahme bzw. das rechtswidrige Verabreichen von KO-Tropfen die Ursache für die körperlichen Auffälligkeiten waren.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler Zeugen, die konkrete Angaben zur Tat machen können. Ebenso suchen die Beamte weitere Geschädigte. Bitte setzen sie sich mit den Beamten der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 in Verbindung.

