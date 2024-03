Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am Donnerstag, 14.03.2024 kam es in der Chemnitzer Straße zwischen 18:00 Uhr und 21:40 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in einem Mehrfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter nutzten die Gelegenheit, dass die Hauseingangstür offen stand und versuchten die betreffende Wohnungstür aufzuhebeln, was allerdings misslang. Die Wohnungseigentümer, die im Tatzeitraum nicht zu Hause waren, stellten bei ihrer Rückkehr entsprechende Hebelmarken fest und verständigten die Polizei.

Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich Chemnitzer Straße bemerkt haben werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell