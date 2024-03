Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Kindenheim (ots)

Eine 29-jährige Fahrerin eines Hyundai parkte ihr Fahrzeug am Donnerstag, 14.03.2024 zwischen 15:20 Uhr und 17:00 Uhr vor einer Kindertagesstätte in der Andingstraße in Kindenheim. Als die 29-jährige wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen frischen Schaden am Fahrzeugheck fest. Vermutlich stieß ein bislang unbekannter Unfallverursacher beim Rückwärtsausparken gegen den Hyundai und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Sachschaden am Hyundai beläuft sich auf ca. 3000EUR. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359/9312-0 oder per E-Mail (pigruenstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

