Polizei Salzgitter

POL-SZ: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Peine und Staatsanwaltschaft Hildesheim vom 22.05.2024: Fahrzeugkontrolle in Peine

Peine (ots)

In den frühen Morgenstunden des Pfingstsonntags entzogen sich in Peine gleich zwei Autos einer Verkehrskontrolle. Die Wagen fielen einer Streifenwagenbesatzung gegen 05:00 Uhr auf und sollten kontrolliert werden. Die Fahrer ignorierten die Anhaltezeichen aber und versuchten mit überhöhter Geschwindigkeit über die Autobahn zu entkommen. Ein Wagen verließ die Autobahn kurze Zeit später im Bereich Lehrte, stoppte abrupt und mehrere Personen liefen aus dem Wagen. Lediglich ein 13-jähriges Kind blieb zurück. Das Kind wurde zur Dienststelle in Peine gebracht und später an eine Erziehungsberechtigte übergeben. Ermittlungen zum Fahrer und den weiteren Insassen dauern an. Der zweite flüchtige Wagen konnte an der Anschlussstelle Wunstorf angehalten werden. Von dem 33-jährigen Fahrer und seinem gleichaltrigen Beifahrer wurde durch die Staatsanwaltschaft Hildesheim eine Sicherheitsleistung erhoben. Sie wurden später aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Straßen, insbesondere die Autobahn war zum Zeitpunkt des Vorfalls wenig befahren, daher sind bislang keine Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer bekannt geworden.

