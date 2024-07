Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizei Braunlage, 03.07.2024

Goslar (ots)

Lack am Pkw zerkratzt

Am Samstag, 29.06.2024, in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 16.30 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter den im Bereich der Bastesiedlung/ B 4 Torfhaus, zum Parken abgestellten Pkw VW T-Roc. Es wurden verschiedene Buchstaben in den Lack eingeritzt. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Braunlage,Tel. 05520-93260.

Krause, PHK

