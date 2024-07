POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 04.07.2024

Goslar (ots) - Lack am Pkw zerkratzt Am Samstag, 29.06.2024, in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 16.30 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter den im Bereich der Bastesiedlung/ B 4 Torfhaus, zum Parken abgestellten Pkw VW T-Roc. Es wurden verschiedene Buchstaben in den Lack eingeritzt. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Braunlage,Tel. 05520-93260. Krause, PHK Rückfragen ...

