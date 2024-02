Zschachenmühle (ots) - Am Freitag, gegen 16.10 Uhr, befuhr der 44-jährige Fahrer eines PKW die B 90 aus Richtung Wurzbach kommend in Richtung Zschachenmühle. In einer Linkskurve fuhr er aus bisher nicht bekannten Grund nach rechts gegen eine Leitplanke. In der weiteren Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Mann zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein ...

