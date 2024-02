Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand eines Fahrzeuges

Uhlstädt-Kirchhasel (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 12.20 Uhr, brannte in Uhlstädt-Kirchhasel in der Jenaischen Straße ein PKW. Dieser war mutmaßlich auf einen technischen Defekt im Bereich der Bremsen zurückzuführen. Der eingesetzten Feuerwehr gelang es recht schnell den Brand zu löschen. Personen wurden nicht verletzt.

