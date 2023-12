POL-NE: Nachtrag zur Pressemeldung: Polizei ermittelt nach Unfall mit zwei Verletzten

Kaarst (ots) - Bereits am 16.10.2023 kam es in einem Schulgebäude am Risgeskirchweg in Kaarst-Büttgen zu einem Einsatz für eine Vielzahl an Einsatzkräften. Ein zu dem Zeitpunkt unbekannter Täter hatte gegen 12:45 Uhr offenbar ein Reizgas versprüht. Mehrere Lehrer und Schüler klagten damals über Übelkeit, Kreislaufbeschwerden und Atemwegsreizungen. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass 20 Personen ...

