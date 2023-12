Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt Täter nach Reizgasattacke im Oktober

Kaarst (ots)

Bereits am 16.10.2023 kam es in einem Schulgebäude am Risgeskirchweg in Kaarst-Büttgen zu einem Einsatz für eine Vielzahl an Einsatzkräften.

Ein zu dem Zeitpunkt unbekannter Täter hatte gegen 12:45 Uhr offenbar ein Reizgas versprüht. Mehrere Lehrer und Schüler klagten damals über Übelkeit, Kreislaufbeschwerden und Atemwegsreizungen.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass 20 Personen verletzt und vor Ort oder in Krankenhäusern medizinisch behandelt wurden.

Das Kriminalkommissariat 23 hatte die Ermittlungen aufgenommen, diese nun abgeschlossen und die Akte an die Staatsanwaltschaft übergeben.

Als Tatverdächtiger konnte ein 15-jähriger ermittelt werden. Er hatte sich nach der Tat selbstständig bei der Schulleitung gemeldet. Ihm sei das Ausmaß seines Handelns damals nicht bewusst gewesen und hätte dieses als Spaß angesehen.

Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell