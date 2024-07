POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 09.07.2024

Goslar (ots) - Sachbeschädigung durch Feuer in Immenrode: In Immenrode, Weddinger Straße geriet am 07.07.2024 gegen 02:23 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache eine blaue Tonne in Brand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Die blaue Tonne wurde bei dem Brand stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 150,00EUR. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise bitte ...

