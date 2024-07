Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 10.07.2024

Goslar (ots)

Unbekannte stiegen in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Schnellrestaurant im Ortsteil Baßgeige ein. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich vermutlich in den frühen Morgenstunden gewaltsam Zugang zu einem Schnellrestaurant auf der Carl- Zeiß- Straße in Goslar. Hier durchsuchten sie diverse Räumlichkeiten, entwendeten Bargeld und entkamen anschließend unerkannt. Hinweise oder Beobachtungen, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stiegen bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei im Stadtteil Georgenberg ein. Zwischen 18 Uhr und 5.50 Uhr drangen die Täter gewaltsam in eine Bäckerei in der Feldstraße / Krugwiese ein. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten, entwendeten einen Tresor und entkamen anschließend unerkannt. Die Ermittler der Kripo fragen nun nach Beobachtungen, die mit diesem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten. Insbesondere sind Bewegungen von Personen oder Fahrzeugen im Umfeld des Tatortes von Interesse. Hinweise dazu nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Bei der Fortsetzung der Schwerlastkontrollen stellte die Polizei Goslar am Dienstagmorgen 15 Verstöße fest. Am Kontrollort an der Nordhäuser Straße in Bad Harzburg wurden in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr insgesamt vier Sattelzugmaschinen sorgfältig überprüft. Hierbei wurden drei Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt. Ein Sattelzugfahrer muss aufgrund der Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um 30 km/h mit einem Fahrverbot rechnen. Die weiteren Überschreitungen ziehen ein Bußgeld nach sich. Weiterhin registrierten die Einsatzkräfte einen nicht angelegten Sicherheitsgurt, Verstöße gegen Sozialvorschriften sowie fehlende Ladungssicherung. Drei Fahrzeugen musste die Weiterfahrt untersagt werden.

