POL-KS: Zeugen gesucht: Betrügerischer Handwerker bis Ende des Jahres 2023 im Bereich Nordhessen, Südniedersachen und Harz aktiv

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Die Staatsanwaltschaft Kassel führt ein Ermittlungsverfahren gegen einen 53-jährigen Mann aus Kassel wegen des Tatverdachts des gewerbsmäßigen Betrugs in mehreren Fällen.

Der 53-Jährige steht im Verdacht seit dem Jahr 2021 bis zum Ende des Jahres 2023 seine Dienste als Handwerker vornehmlich über das Onlineportal Ebay- Kleinanzeigen angeboten zu haben. Er trat gegenüber seinen Kunden unter anderem unter den Pseudonymen "Ulf Mertens" "Oli Krause" "Herr Naumann" "Peter Kluge" "Herr Fröhlich" oder "Herr Brandt" auf und gab sich unter anderem als Handwerks-Meister für Elektrik, als Trockenbauer oder Fliesenleger aus. Auch bot er seine Dienste im Bereich von Wand- und Bodenarbeiten an.

Wenn ein Auftrag an ihn vergeben wurde, erschien er stets allein und oftmals unter Nutzung von Mietfahrzeugen der Firma Europe Car mit Hamburger Kennzeichen. Er vereinbarte mit seinen Auftraggebern eine tägliche "Abschlagszahlung" von Bargeldbeträgen in Höhe von 200 bis 400 Euro. Er nahm sodann zunächst augenscheinlich an einem oder mehreren Tagen seine Arbeit auf. Regelmäßig führte er die Arbeiten dann jedoch unvollständig, mangelhaft oder gar nicht aus. Zudem entwendete er Baumaterialien von seinen Baustellen. Aufgrund dieses charakteristischen Vorgehens in mehreren Fällen und aufgrund der Erkenntnisse der Auswertung des Mobiltelefons des Beschuldigten besteht für die Staatsanwaltschaft Kassel der Verdacht, dass es in dem genannten Tatzeitraum im Bereich von Nordhessen, Südniedersachsen und dem Gebiet Harz zu weiteren Taten des Leistungsbetrugs durch den Beschuldigten gekommen sein könnte. Aus diesem Grund werden weitere Geschädigte gesucht, die Kontakt zu dem vermeintlichen Handwerker hatten und diesem Geld für letztendlich nicht oder nur schlecht ausgeführte Handwerksarbeiten übergaben.

Der Beschuldigte wird wie folgt beschrieben:

- Größe: 180 cm - äußere Erscheinung: mitteleuropäisch, hellhäutig - Alter zur Tatzeit: 50 - 52 Jahre - Körperbau: schlank (76 kg) - Haare: sehr kurz rasiert blond/ grau mit Geheimratsecken - Augen: blau/grün - Gesicht: oval mit hoher Stirn, dünnen Lippen und buschigen, hellen Augenbrauen und großen Ohren - Stimme: sehr tief - optische Auffälligkeiten: Rauchergebiss, Zahnprothese, Piercing am linken Ohr (1x Creole), Tribal- Tätowierung im Bereich des oberen Rückens, Tätowierung "Phoebe" am rechten Oberarm, Tätowierung "Alisha" am linken Oberarm

Die Ermittlungen bei der Polizei werden beim für Betrugsdelikte zuständigen Kommissariat 23/24 der Kasseler Kriminalpolizei geführt. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei dem Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

