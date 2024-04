Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Pistole nach Streit in Tankstelle gezeigt und andere bedroht: Polizei nimmt 24-Jährigen fest

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel): Nach einem Streit wegen einer zu Bruch gegangenen Bierflasche in einer Tankstelle in Lohfelden soll ein 24-jähriger Kunde in der Nacht zum heutigen Dienstag eine Pistole aus seinem Auto geholt und damit insgesamt sieben andere Personen in der Tankstelle bedroht haben. Anschließend flüchtete der Mann mit einem Begleiter in seinem Auto vom Ort des Geschehens. Die bedrohten Kunden und Tankstellenmitarbeiter alarmierten unmittelbar nach der Tat, die sich gegen 00:20 Uhr ereignete, die Polizei. Die eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten anschließend zur Identifizierung des Tatverdächtigen. Beamte einer Spezialeinheit nahmen den 24-Jährigen aus Lohfelden im Laufe der Nacht an seiner Anschrift fest und konnten dort auch das mutmaßliche Tatmittel, eine Softair-Pistole, sicherstellen. Der 24-Jährige, der zu einer Polizeidienststelle verbracht wurde, muss sich nun wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Da er offenbar auch unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm auf dem Revier zudem von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Trunkenheitsfahrt gegen ihn eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

