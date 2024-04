Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer missachtet Vorfahrt von Pedelec-Fahrerin: 82-Jährige schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Jungfernkopf:

Ein Autofahrer hat am gestrigen Montagabend am "Kirchplatz" im Kasseler Stadtteil Jungfernkopf einer Pedelec-Fahrerin die Vorfahrt genommen. Die 82-jährige Fahrradfahrerin wurde daraufhin von dem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Rettungskräfte und ein Notarzt brachten die Frau aus Vellmar zur Behandlung in ein Krankenhaus. Eine Lebensgefahr konnte nach erster Einschätzung der behandelnden Ärzte nicht ausgeschlossen werden.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, war die Frau gegen 19 Uhr mit ihrem Pedelec bergab auf der Straße "Zum Feldlager" unterwegs. Zeitgleich fuhr der 31-jährige Mann aus Kassel mit seinem VW auf der Waldecker Straße in Richtung "Am Ziegenberg". An der Kreuzung missachtete der Autofahrer die Vorfahrt der von rechts kommenden Fahrradfahrerin, die von dem Pkw erfasst wurde und anschließend auf die Straße stürzte. An dem Pedelec war kein sichtbarer Schaden entstanden. Mit rund 1.000 Euro schlägt der Schaden an dem VW zu Buche. Die Ermittlungen dauern an.

