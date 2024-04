Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Audi Q7 und Mercedes C63 in Söhrewald-Wellerode gestohlen: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Söhrewald (Landkreis Kassel):

Unbekannte Autodiebe haben in der Nacht zum heutigen Montag in Söhrewald-Wellerode zwei hochwertige Pkw im Gesamtwert von 90.000 Euro gestohlen. Beide Fälle dürften auf das Konto ein und derselben Tätergruppierung gehen. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen.

Zunächst hatte sich gegen 1:15 Uhr der Besitzer eines schwarzen Audi Q7 bei der Polizei gemeldet, nachdem er den Diebstahl seines im Steinweg abgestellten Fahrzeugs bemerkt hatte. Zuletzt gesehen worden war der geparkte SUV noch am Sonntagabend gegen 21:40 Uhr. Von dem Audi, Baujahr 2016, und den professionell agierenden Tätern fehlt bislang jede Spur. Nur wenige hundert Meter entfernt schlugen die Autodiebe in der Straße "An der Söhrebahn" zu. Dort erbeuteten sie in der Zeit zwischen 00:30 und 3:30 Uhr einen grauen Mercedes C63 AMG. Die europaweite Fahndung nach dem Pkw, der in einer Grundstückseinfahrt abgestellt war, verlief bisher ohne Erfolg.

Wer in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Söhrewald-Wellerode gesehen hat und den Ermittlern des K 21/22 Täterhinweise geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

