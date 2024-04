Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrüche in Reihenhaus und Pfarrheim: Zeugen in Niederzwehren gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Kasseler Stadtteil Niederzwehren zu zwei Einbrüchen in ein Reihenhaus und ein Pfarrheim, zu denen die Kriminalpolizei nun Zeugen sucht. Ob die Taten im Zusammenhang stehen und auf das Konto ein und derselben Einbrecher gehen, ist bislang noch unklar.

Der Einbruch in das Reihenhaus im Langenhofsweg hatte sich im Laufe der Nacht in Abwesenheit der Bewohner ereignet. Die unbekannten Täter hatten eine Terrassentür auf der Gebäuderückseite aufgehebelt und waren so in das Haus eingestiegen. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertsachen und erbeuteten eine Geldkassette. Nachdem die Täter diese auf ihrer Flucht aufgebrochen und Bargeld entnommen hatten, entledigten sie sich der Kassette im Garten eines Nachbarn, wo sie am Sonntagmittag gefunden wurde.

Zu dem zweiten Einbruch in das Pfarrheim einer Kirchengemeinde war es unweit entfernt in der Brüder-Grimm-Straße, nahe dem Hänsel-und-Gretel-Weg, gekommen. Auch in diesem Fall hatten sich die Täter über eine aufgehebelte Tür Zutritt verschafft und gingen anschließend durchweg brachial vor, indem sie auf ihrem Beutezug weiteren Innentüren gewaltsam öffneten. Mit einem Möbeltresor flüchteten sie anschließend aus dem Gebäude. Die genaue Tatzeit ist bisher nicht bekannt, mutmaßlich agierten die Einbrecher aber im Schutz der Dunkelheit.

Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise zu einem der Einbrüche geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell