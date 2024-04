Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erfreuliches Ergebnis bei Tempo-Kontrollen an Grundschulen nach den Ferien: Nur 3,6 Prozent zu schnell

Kassel (ots)

Kassel und Vellmar:

Gemeinsam mit der Stadt Vellmar hat das Radarkommando der Kasseler Polizei am heutigen Montag zum Schulbeginn nach den Osterferien Geschwindigkeitskontrollen an Grundschulen in Kassel und Vellmar durchgeführt. Zum Schutz der Schüler überprüften sie in der Zeit zwischen 7 und 13 Uhr das Tempo der Verkehrsteilnehmer an der Brückenhofschule in Kassel, der Grundschule Obervellmar und der Grundschule Frommershausen. Insgesamt fuhren 2.692 Fahrzeuge durch die drei Messstellen, wobei es 97-mal blitzte. Dies entspricht einer erfreulich niedrigen Überschreitungsquote von 3,6 Prozent. Bis auf einen Fahrer, der mit Tempo 54 statt der erlaubten 30 km/h gemessen wurde und daher nun mit einem Bußgeld sowie einem Punkt in Flensburg rechnen muss, waren keine Raser unterwegs.

