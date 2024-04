Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Passanten geschlagen und mit Messer angegriffen: Festgenommenem droht U-Haft

Kassel (ots)

Kassel:

Schnell festgenommen werden konnte am gestrigen Montagabend ein 34-jähriger Mann, nachdem er am Stern einen Passanten geschlagen und versucht hatte, ihn mit einem Messer anzugreifen. Ereignet hatte sich die Tat in der Unteren Königsstraße gegen 21 Uhr. Nach Angaben des Opfers, einem 27-jährigen Mann aus Schwalmstadt, hatte ihm der unbekannte Mann Drogen zum Kauf angeboten. Als er dies ablehnte, sei er grundlos beleidigt und mehrfach gegen den Kopf geschlagen worden. Anschließend soll der Angreifer ein Messer gezückt und mit diesem in seine Richtung gestochen haben, ohne ihn zu treffen. Nachdem der Täter das bei der Auseinandersetzung heruntergefallene Handy des 27-Jährigen an sich genommen hatte, ergriff er die Flucht. Zahlreiche Streifen hatten sofort die Fahndung aufgenommen, die dank der vorliegenden Täterbeschreibung kurze Zeit später in der Holländischen Straße zum Erfolg führte. Bei dem festgenommenen 34-Jährigen fanden die Polizisten zwei Plomben Kokain, die sichergestellt wurden. Zudem schob er ein mutmaßlich gestohlenes Fahrrad, das die Polizisten ebenfalls beschlagnahmten. Der hinreichend polizeibekannte 34-Jährige aus Algerien, der momentan keinen festen Wohnsitz hat, wird heute einem Haftrichter vorgeführt, der über die Anordnung der Untersuchungshaft entscheidet.

