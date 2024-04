Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Speedmarathon am 19. April: Bekanntgabe der Messstellen in Nordhessen

Kassel (ots)

Nordhessen:

Die hessische Polizei nimmt auch dieses Jahr am Roadpol-Speedmarathon teil. Bei dieser länderübergreifenden Verkehrssicherheitsinitiative liegt der Fokus auf der Überwachung der Geschwindigkeit, um Unfälle aufgrund von nicht angepasster oder überhöhter Geschwindigkeit zu reduzieren und das Risiko von schweren Verletzungen oder gar Todesfällen im Straßenverkehr zu minimieren.

Der Speedmarathon findet am Freitag, 19.04.2024, in der Zeit von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr statt. Während dieser Zeit werden etwa 750 Polizistinnen und Polizisten sowie kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 200 Messstellen in Hessen die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge kontrollieren.

Die diesjährigen Blitzstellen in Hessen können über den folgenden Link eingesehen bzw. heruntergeladen werden: https://k.polizei.hessen.de/1485480839.

Messstellen und Medienkontrollstelle in Nordhessen

Auch das Polizeipräsidium Nordhessen beteiligt sich wieder am diesjährigen Speedmarathon. Eine Übersicht über die Messstellen in Nordhessen finden Sie im Anhang dieser Pressemitteilung.

Medienvertreter, die Interesse an der Begleitung einer Geschwindigkeitsmessung haben, sind dazu eingeladen, die Kontrollstelle in Kassel in der Gelnhäuser Straße in der Zeit von 13:00 bis 14:30 Uhr zu besuchen. Es wird um vorherige Anmeldung bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Nordhessen unter Tel. 0561-910 1021 gebeten.

Infos und eine aktuelle Berichterstattung zum Speedmarathon finden Sie zudem in unseren Social-Media-Kanälen bei Instagram, Twitter@Polizei_NH oder Facebook@PolizeiNordhessen.

