POL-OG: Ottersweier - Einbruch in Bäckereifiliale

Ottersweier (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Einbruch in eine Bäckerei in der Hägenichstraße. Die Unbekannten hebelten mit brachialer Gewalt eine Stahltüre auf, um sich so Zutritt zu der Filiale zu verschaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchten die Diebe die Bäckerei und öffneten hierbei mehrere Schubladen wie auch einen Tresor. Was durch die Einbrecher entwendet wurde oder wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte bislang noch nicht abschließend geklärt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07223 990970 an die Polizei zu wenden. /ts

