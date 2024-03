Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, Stadelhofen - Anhänger umgestürzt

Oberkirch, Stadelhofen (ots)

Auf der L 89 kam es am heutigen Dienstag gegen 10.45 Uhr kurz vor dem Kreisverkehr in Richtung Ulm zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kam ein Lastwagengespann aus bislang ungeklärten Umständen zunächst in den Grünstreifen und geriet ins Schlingern, so dass der Anhänger umkippte. Die L 89 ist derzeit zur Unfallaufnahme und Bergung des Lastwagens voll gesperrt. Voraussichtlich dauert die Vollsperrung noch mehrere Stunden. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Es dürfte ein Sachschaden an der Fahrbahndecke und am Lastwagengespann in Höhe von mehreren 10.000 Euro entstanden sein. /ag

