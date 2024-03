Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mutmaßlicher Streit um Küchennutzung

Offenburg (ots)

Ein Streit um die Nutzung einer Herdplatte soll am Montag gegen 19 Uhr letztendlich zu einem handfesten Streit unter mehreren Männern in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Straße Am Sägeteich geführt haben. Beim Eintreffen der verständigten Polizeistreifen stellten diese zwei leicht verletzte männliche Personen fest. Die Gemüter der Beteiligten konnten durch die Polizisten beruhigt werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Auseinandersetzung dauern an. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell