Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Reichenbach - Einbruch, Hinweise erbeten

Lahr, Reichenbach (ots)

Bei einem Einbruch in eine Postfiliale in der Straße "Am Giesenbach" ist es den bislang noch unbekannten Eindringlingen in der Nacht von Dienstag (12. März) auf Mittwoch (13. März) gelungen, aus den in der Filiale befindlichen Tresoren, einen größeren Bargeldbetrag im unteren fünfstelligen Bereich zu erbeuten. Die genauen Tatumstände sind noch Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr. Zur Spurensicherung wurden Kriminaltechniker hinzugezogen. Mögliche Zeugen, die zwischen 21:30 Uhr und 5:45 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer: 0782 277-0 bei den Ermittlern.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell