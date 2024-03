POL-OG: Kehl - Vorfahrt missachtet

Rastatt (ots) - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Montagmorgen gegen 1 Uhr ein 27-jähriger Autofahrer in der Oberwaldstraße überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass er sich mutmaßlich unter dem Einfluss von Kokain ans Steuer seines Gefährts gesetzt hatte. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. /ag Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg ...

