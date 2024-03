Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Einbrecher festgenommen

Bühl (ots)

Zu einem Einbruch in einen Getränkemarkt kam es am Freitagabend gegen 22 Uhr in der Eisenbahnstraße. Mehrere Streifen der hinzugerufenen Polizei umstellten das Gebäude und konnten einen 42-Jährigen festnehmen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 500 Euro. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde der Mann am Samstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Aufgrund drohender Fluchtgefahr wurde die Untersuchungshaft angeordnet und der 42-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. /ag

