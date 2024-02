Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Pkw bei Abbiegevorgang beschädigt

Zeugen gesucht

Geldern-Veert (ots)

Am Freitag (16. Februar 2024) kam es gegen 15:45 Uhr an der Örtlichkeit "Am Mühlenwasser" in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 52-jährige Nutzer eines blauen Skoda Octavia befuhr die Straße "Am Mühlenwasser" in Fahrtrichtung Kapellen. Auf Höhe der Einmündung Stellenweg beabsichtigte der Mann nach links abzubiegen. Ein nachfolgendes Auto, welches somit ebenfalls in Fahrtrichtung Kapellen unterwegs gewesen war, überholte das Fahrzeug des Mannes aus Weeze. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden, wodurch kein Personen- aber Sachschaden entstand. Der blaue Skoda Octavia wurde im vorderen linken Bereich auf der Fahrerseite beschädigt, während der rote Wagen des anderen Unfallbeteiligten vermutlich auf der Beifahrerseite beschädigt sein muss.

Nach aktuellem Erkenntnisstand kann die Polizei keine weiteren Aussagen zum bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden machen und bitte um Zeugenhinwiese. Diese nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell