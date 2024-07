POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 11.07.2024

Goslar (ots) - Unbekannte stiegen in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Schnellrestaurant im Ortsteil Baßgeige ein. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich vermutlich in den frühen Morgenstunden gewaltsam Zugang zu einem Schnellrestaurant auf der Carl- Zeiß- Straße in Goslar. Hier durchsuchten sie diverse Räumlichkeiten, entwendeten Bargeld und ...

mehr