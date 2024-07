Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfall in Braunlage

Hohegeiß

Goslar (ots)

Braunlage: In Hohegeiß kam es am 10.07.2024 gegen 17:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Der Fahrradfahrer befuhr die steil abschüssige Straße "Auf dem Berge" in Richtung "Lange Straße". Im Einmündungsbereich näherte sich zu diesem Zeitpunkt von links ein schwarzer Ssangyong. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigen Pkw. Der 33- jährige Radfahrer aus Leipzig wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Am Pkw aus dem Zulassungsbezirk Goslar entstand Sachschaden, die Insassen blieben unverletzt. (bm)

