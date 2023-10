Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mit der Faust ins Gesicht geschlagen - Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung an Haltestelle

Karlsruhe (ots)

Nach einer Körperverletzung in der Nacht auf Sonntag an der U-Bahn-Haltestelle Durlacher Tor, bei der ein 20-jähriger schwere Gesichtsverletzungen davontrug, sucht die Polizei nach Zeugen.

Wie bislang bekannt, wartete der 20-Jährige am frühen Sonntagmorgen gegen 00:30 Uhr gemeinsam mit seiner Partnerin an der Haltestelle in Fahrtrichtung Durlach auf eine S-Bahn. Aus bislang unbekanntem Grund geriet er mit einem anderen Wartenden in Streit. Als dieser später gemeinsam mit seinem Begleiter die Haltestelle verließ, schlug er dem 20-Jährigen offenbar im Vorbeigehen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Anschließend verließen die beiden Männer die Haltestelle in unbekannte Richtung. Der Geschädigte begab sich nach dem Angriff zunächst nach Hause. Nachdem er sich am Folgetag jedoch in ärztliche Behandlung begab, informierte er nachträglich die Polizei.

Eine Personenbeschreibung des mutmaßlichen Täters sowie dessen Begleiter liegen derzeit nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 4907-0 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

