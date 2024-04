POL-MR: Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf Haftbefehle nach besonders schwerem Raub

Marburg-Biedenkopf (ots) - Kirchhain: in Verwaltungsgebäude eingedrungen Auf Bargeld hatten es Einbrecher auf ihrer Diebestour am Donnerstag (25.04.2024) abgesehen. Gegen 01:00 Uhr brachen sie ein Fenster zu einem Bürogebäude in der Straße "Zur Kesselwiese" auf und drangen durch dieses in die Innenräume ein. Im Obergeschoss hebelten sie eine Tür auf und ...

