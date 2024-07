Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 12.07.2024

Goslar (ots)

Im Kellergeschoss eines Einfamilienhauses in Langelsheim entstand am Donnerstagmorgen ein Brand.

Gegen 9 Uhr war die Feuerwehr aufgrund des Feuers im Keller eines Hauses in der Straße Am Damm alarmiert worden. Augenscheinlich waren einige Speicher der Photovoltaik-Anlage in Brand geraten, wodurch dichter Rauch durch das Haus zog. Die Bewohner hatten das Gebäude, das aktuell nicht bewohnbar ist, bereits verlassen und wurden nicht verletzt.

Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren zur Ursache des Feuers eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell