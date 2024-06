Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Flucht nach Verkehrsunfall in der Schottstraße, Zeugen gesucht

Traben Trarbach (ots)

In der Zeit zwischen Montag, den 10. Juni 2024 14:00 Uhr und Donnerstag, den 15. Juni 2024 14:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Schottstraße in Traben-Trarbach Stadtteil Trarbach. Offensichtlich wurde ein am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellter silberner Hyundai durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden an der linken hinteren Fahrzeugseite.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Wer sachdienliche Hinweise bezüglich des Unfallverursachers geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zell (Mosel) bzw. der Polizeiwache Traben-Trarbach zu melden.

