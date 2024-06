Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zu tief ins Glas geschaut

Densborn (ots)

In der Nacht vom 15.06.2024 auf den 16.06.2024 befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW die L 24 aus Densborn kommend in Richtung Mürlenbach. Zuvor hatte er erheblich dem Alkohol zugesprochen. In einer Rechtskurve verlor er aufgrund seiner Trunkenheit die Kontrolle über seinen PKW und kam nach links von der Fahrbahn ab. Am PKW entstand Totalschaden. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

